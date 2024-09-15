Скільки людей постраждали внаслідок атаки КАБами по Харкову сьогодні, 15 вересня

Російський удар КАБами по Харкову — в ОВА оновили інформацію щодо постраждалих
Російські загарбники у неділю, 15 вересня, завдали удару авіабомбами по Харкову. У місті пошкоджено багатоповерхівку, відомо про 35 постраждалих мешканців.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харкова 15 вересня
Голова ОВА заявив, що рятувально-пошукова операція триває: у будинку зруйновано один під'їзд, на дев'ятому поверсі вирує пожежа. Водночас пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки автомобілів поблизу.
"Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди", — зазначив він.
Синєгубов додав, що наразі проводиться евакуація жителів, на місці працюють профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.
Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів у коментарі Суспільному, що Росія вдарила по місту КАБом або ФАБом, а пуски здійснювалися з Бєлгорода.
Внаслідок атаки кілька людей у тяжкому стані, серед поранених є діти. Також відбулося ще близько трьох влучань були у передмісті — поблизу Циркунів, в Руській Лозовій і в Циркунівській громаді.
Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 35, дані оновлюються.
"На місці працює група швидкого реагування, а також волонтери. Постраждалим забезпечена перша медична допомога, вода та гаряче харчування", — написав він.
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