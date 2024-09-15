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Російський удар КАБами по Харкову — в ОВА оновили інформацію щодо постраждалих

15 вересня 2024 17:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки людей постраждали внаслідок атаки КАБами по Харкову сьогодні, 15 вересня
Евакуація мешканки будинку. Фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у неділю, 15 вересня, завдали удару авіабомбами по Харкову. У місті пошкоджено багатоповерхівку, відомо про 35 постраждалих мешканців.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Голова ОВА заявив, що рятувально-пошукова операція триває: у будинку зруйновано один під'їзд, на дев'ятому поверсі вирує пожежа. Водночас пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки автомобілів поблизу.

Обстріл Харкова 15 вересня - понад 30 людей поранені
Пошкоджений будинок. Фото: Суспільне

"Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди", — зазначив він.

Синєгубов додав, що наразі проводиться евакуація жителів, на місці працюють профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.

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Скриншот допису Синєгубова

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів у коментарі Суспільному, що Росія вдарила по місту КАБом або ФАБом, а пуски здійснювалися з Бєлгорода.

У Харкові 15 вересня через удар КАБів понад 30 постраждалих
Постраждалий чоловік. Фото: Суспільне

Внаслідок атаки кілька людей у тяжкому стані, серед поранених є діти. Також відбулося ще близько трьох влучань були у передмісті — поблизу Циркунів, в Руській Лозовій і в Циркунівській громаді. 

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 35, дані оновлюються.

У Харкові зросла кількість поранених 15 вересня
Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА
Від авіаудару по Харкову постраждали 35 людей
Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

"На місці працює група швидкого реагування, а також волонтери. Постраждалим забезпечена перша медична допомога, вода та гаряче харчування", — написав він.

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Скриншот допису Синєгубова

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