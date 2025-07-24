Удар по Харкову — кількість постраждалих зростає

Наслідки атаки РФ на Харків 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У четвер зранку, 24 липня, російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Внаслідок удару РФ по Харкову кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 33 осіб.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих стрімко зростає

Сьогодні зранку, 24 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали жителі міста.

За інформацією мера Харкова, станом на 13:09 кількість постраждалих зросла до 33-х осіб.

Як відомо, серед постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова є діти.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, Росія вдарила по Харкову двома авіаційними бомбами. Один удар — біля житлового будинку, другий — по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь.

Наразі на місцях залучені усі служби: лікарі, рятувальники, поліціянти.

Скриншот повідомлення мера Харкова/Telegram

Нагадаємо, що зранку 24 липня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Раніше ми інформували, що російські окупанти атакували Харківщину в ніч проти 24 липня.