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Головна Харків Обстріл Харкова — кількість постраждалих зросла вдвічі

Обстріл Харкова — кількість постраждалих зросла вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 13:16
Удар по Харкову — кількість постраждалих зростає
Наслідки атаки РФ на Харків 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У четвер зранку, 24 липня, російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Внаслідок удару РФ по Харкову кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 33 осіб.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Сьогодні зранку, 24 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали жителі міста.

За інформацією мера Харкова, станом на 13:09 кількість постраждалих зросла до 33-х осіб.

Як відомо, серед постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова є діти.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, Росія вдарила по Харкову двома авіаційними бомбами. Один удар — біля житлового будинку, другий — по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь.

Наразі на місцях залучені усі служби: лікарі, рятувальники, поліціянти.

Атака на Харків
Скриншот повідомлення мера Харкова/Telegram

Нагадаємо, що зранку 24 липня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Раніше ми інформували, що російські окупанти атакували Харківщину в ніч проти 24 липня.

Харків обстріли війна в Україні поранення постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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