Удар по Харькову — количество пострадавших растет

Обстрел Харькова — количество пострадавших возросло вдвое
В четверг утром, 24 июля, российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. В результате удара РФ по Харькову количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 33 человек.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Удар РФ по Харькову — количество пострадавших стремительно растет
Сегодня утром, 24 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами обстреляли Харьков, в результате чего пострадали жители города.
По информации мэра Харькова, по состоянию на 13:09 количество пострадавших возросло до 33-х человек.
Как известно, среди пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова есть дети.
По информации Президента Украины Владимира Зеленского, Россия ударила по Харькову двумя авиационными бомбами. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.
Сейчас на местах привлечены все службы: врачи, спасатели, полицейские.
Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы.
Ранее мы информировали, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область в ночь на 24 июля.
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