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Главная Харьков Обстрел Харькова — количество пострадавших возросло вдвое

Обстрел Харькова — количество пострадавших возросло вдвое

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 13:16
Удар по Харькову — количество пострадавших растет
Последствия атаки РФ на Харьков 24 июля 2025 года. Фото: ГСЧС

В четверг утром, 24 июля, российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. В результате удара РФ по Харькову количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 33 человек.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Удар РФ по Харькову — количество пострадавших стремительно растет

Сегодня утром, 24 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами обстреляли Харьков, в результате чего пострадали жители города.

По информации мэра Харькова, по состоянию на 13:09 количество пострадавших возросло до 33-х человек.

Как известно, среди пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова есть дети.

По информации Президента Украины Владимира Зеленского, Россия ударила по Харькову двумя авиационными бомбами. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.

Сейчас на местах привлечены все службы: врачи, спасатели, полицейские.

Атака на Харків
Скриншот сообщения мэра Харькова/Telegram

Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область в ночь на 24 июля.

Харьков обстрелы война в Украине ранение пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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