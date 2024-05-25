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Обстріл Харкова — рятувальники показали, як борються з вогнем у гіпермаркеті

25 травня 2024 18:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Обстріл Харкова — рятувальники показали, як борються з вогнем у гіпермаркеті
Працівник ДСНС на місці обстрілу. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові рятувальники борються з вогнем у будівельному гіпермаркеті міста. Наразі горять понад 10 тисяч квадратних метрів. Російські загарбники свідомо завдали удару посеред вихідного дня.

Відео роботи працівників ДСНС оприлюднив міністр внутрішних справ Ігор Клименко у суботу, 25 травня.

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"Станом на зараз відомо про 2-х загиблих та 24 постраждалих людей", — повідомили в ДСНС.

За інформацією, яку отримала ДСНС, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 клієнтами гіпермаркету.

Пожежники пояснили, що гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення.

"Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", — попередили рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів про перші доповіді щодо російського ракетного удару по будівельному гіпермаркету.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

війна
Харків
ДСНС
Україна
обстріли
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