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Обстрел Харькова — спасатели показали, как борются с огнем в гипермаркете

25 мая 2024 18:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Обстрел Харькова — спасатели показали, как борются с огнем в гипермаркете
Работник ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове спасатели сражаются с огнем в строительном гипермаркете города. В настоящее время горят более 10 тысяч квадратных метров. Российские захватчики сознательно нанесли удар посреди выходного дня.

Видео работы работников ГСЧС обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко в субботу, 25 мая.

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"По состоянию на данный момент известно о 2-х погибших и 24 пострадавших людях", — сообщили в ГСЧС.

По информации, полученной ГСЧС, в здании находилось более 200 человек. Отсутствует связь по меньшей мере с 15 клиентами гипермаркета.

Пожарные объяснили, что тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения.

"Вместе с тем, постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", — предупредили спасатели.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о первых докладах по российскому ракетному удару по строительному гипермаркету.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.

война
Харьков
ГСЧС
Украина
обстрелы
жертвы

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