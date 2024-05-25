Обстрел Харькова — спасатели показали, как борются с огнем в гипермаркете

Работник ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Харькове спасатели сражаются с огнем в строительном гипермаркете города. В настоящее время горят более 10 тысяч квадратных метров. Российские захватчики сознательно нанесли удар посреди выходного дня.

Видео работы работников ГСЧС обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко в субботу, 25 мая.

Читайте также:

Работники ГСЧС действуют в гипермаркете

"По состоянию на данный момент известно о 2-х погибших и 24 пострадавших людях", — сообщили в ГСЧС.

По информации, полученной ГСЧС, в здании находилось более 200 человек. Отсутствует связь по меньшей мере с 15 клиентами гипермаркета.

Пожарные объяснили, что тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения.

"Вместе с тем, постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", — предупредили спасатели.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о первых докладах по российскому ракетному удару по строительному гипермаркету.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.