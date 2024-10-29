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Обстріл Харкова — Росія атакувала Держпром фугасною авіабомбою

29 жовтня 2024 00:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова 28 жовтня — Росія атакувала Держпром фугасною авіабомбою
Будівля Держпрому після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок близько 21:00, 28 жовтня, Російська Федерація завдала удар по історичній будівлі Держпром у місті Харків. За попередньою інформацією ворог використав для атаки фугасну авіаційну бомбу.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

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"Ворог наніс удар по Шевченківському району міста Харкова. Влучання по будівлі, де знаходяться десятки державних органів і приватних підприємств. В центральній частині міста по щільній цивільній забудові внаслідок вибуху п'ятеро осіб отримали ушкодження — це три жінки та двоє чоловіків. У двох осіб поранення тіла, у трьох осіб гостра реакція на стрес", — повідомив речник.

Дмитро Чубенко також розповів, що за попередньою інформацією, для обстрілу ворог використав фугасну авіаційну бомбу з уніфікованим модулем планування та корекції.

Він показав уламки бомби та додав, що за допомогою експертизи буде встановлено озброєння, яке знаходиться в озброєнні Російської Федерації, після чого буде зафіксовано її приналежність до вчинення цього воєнного злочину.

"Наразі відкрито кримінальне провадження... Продовжується огляд місця події і продовжуються аварійно-рятувальні роботи з метою встановлення, чи знаходиться хтось під завалами чи ні", — резюмував він.

У поліції Харківської області повідомили, що станом на 23:26, внаслідок російської атаки постраждали вже восьмеро людей, включаючи поліцейського. Всі постраждалі в легкому та середньому стані.

Нагадаємо, що цього ж вечора, 28 жовтня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є поранені та один загиблий.

Також ми писали, що вдень вибухи пролунали в Херсоні. Водночас повітряної тривоги в регіоні не було.

Харків авіабомба вибух війна в Україні Росія

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