Обстріл Харкова 28 жовтня — Синєгубов повідомив наслідки атаки

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: скриншот

Російські окупанти ввечері, 28 жовтня, знову атакували Харків. Ворог пошкодив будівлю медичного закладу та адміністративні установи.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram та у коментарі Новини.LIVE.

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"Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи", — розповів Синєгубов.

Наразі відомо, що постраждали шестеро людей.

Очільник Харківської ОВА у коментарі Новини.LIVE сказав, що щонайменше три КАБи влучили по місту, зокрема під ударом опинилася центральна частина Харкова. Пошкоджено сотні вікон в адмінбудівлях, житлові будинки та приміщення обласної лікарні. Наразі постраждалі перебувають у легкому та середньому станах.

Нагадаємо, ввечері 28 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог обстрілював місто КАБами.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про поранених внаслідок російської атаки.