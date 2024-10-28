Обстріл Харкова 28 жовтня — Синєгубов повідомив наслідки атаки

Атака РФ на Харків — Синєгубов повідомив, куди влучили окупанти
Російські окупанти ввечері, 28 жовтня, знову атакували Харків. Ворог пошкодив будівлю медичного закладу та адміністративні установи.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram та у коментарі Новини.LIVE.
Удар КАБами по Харкову
"Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи", — розповів Синєгубов.
Наразі відомо, що постраждали шестеро людей.
Очільник Харківської ОВА у коментарі Новини.LIVE сказав, що щонайменше три КАБи влучили по місту, зокрема під ударом опинилася центральна частина Харкова. Пошкоджено сотні вікон в адмінбудівлях, житлові будинки та приміщення обласної лікарні. Наразі постраждалі перебувають у легкому та середньому станах.
Нагадаємо, ввечері 28 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог обстрілював місто КАБами.
Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про поранених внаслідок російської атаки.
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