Обстрел Харькова 28 октября — Россия атаковала Госпром фугасной авиабомбой

Здание Госпрома после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В понедельник около 21:00, 28 октября, Российская Федерация нанесла удар по историческому зданию Госпрома в городе Харьков. По предварительной информации, враг использовал для атаки фугасную авиационную бомбу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Обстрел Госпрома в Харькове 28 октября

"Враг нанес удар по Шевченковскому району города Харькова. Попадание по зданию, где находятся десятки государственных органов и частных предприятий. В центральной части города по плотной гражданской застройке в результате взрыва пять человек получили повреждения — это три женщины и двое мужчин. У двух человек ранение тела, у трех человек острая реакция на стресс", — сообщил спикер.

Дмитрий Чубенко также рассказал, что, по предварительной информации, для обстрела враг использовал фугасную авиационную бомбу с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Он показал обломки бомбы и добавил, что с помощью экспертизы будет установлено вооружение, находящееся на вооружении Российской Федерации, после чего будет зафиксирована ее принадлежность к совершению этого военного преступления.

"В настоящее время открыто уголовное производство... Продолжается осмотр места происшествия и продолжаются аварийно-спасательные работы с целью установления, находится ли кто-нибудь под завалами или нет", — резюмировал он.

В полиции Харьковской области сообщили, что по состоянию на 23:26, в результате российской атаки пострадали уже восемь человек, включая полицейского. Все пострадавшие в легком и среднем состоянии.

Напомним, что в этот же вечер, 28 октября, россияне ударили по Кривому Рогу. В результате атаки ранены и один погибший.

Также мы писали, что днем взрывы прогремели в Херсоне. В то же время, воздушной тревоги в регионе не было.