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Обстріл Харкова: Синєгубов розповів про жертви

16 липня 2023 20:32
оновлено: 20:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл Харкова: Синєгубов розповів про жертви
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Харкову 16 липня постраждали четверо людей. На місці влучання ще працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов

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"Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є четверо постраждалих", — повідомив Синєгубов. 

Він додав, що на місці влучання виникла пожежа. Служби досі працюють над ліквідацією наслідків. 

"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається!" — наголосив голова ОВА.

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Мер Харкова додав, що на місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу. 

"Постраждалих на цей час семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого", — повідомив Техерехов.

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20:24. "На цю хвилину медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували трьох чоловіків із осколковими пораненнями, одній людині надали допомогу на місці", — повідомив Синєгубов. 

На щастя, обійшлось без загиблих.

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Нагадаємо, 16 липня російські окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300. На місці виникла сильна пожежа. 

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