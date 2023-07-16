Обстріл Харкова: Синєгубов розповів про жертви

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Внаслідок ракетного удару по Харкову 16 липня постраждали четверо людей. На місці влучання ще працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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"Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є четверо постраждалих", — повідомив Синєгубов.

Він додав, що на місці влучання виникла пожежа. Служби досі працюють над ліквідацією наслідків.

"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається!" — наголосив голова ОВА.

Мер Харкова додав, що на місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу.

"Постраждалих на цей час семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого", — повідомив Техерехов.

20:24. "На цю хвилину медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували трьох чоловіків із осколковими пораненнями, одній людині надали допомогу на місці", — повідомив Синєгубов.

На щастя, обійшлось без загиблих.

Нагадаємо, 16 липня російські окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300. На місці виникла сильна пожежа.