Обстрел Харькова: Синегубов рассказал о жертвах

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

В результате ракетного удара по Харькову 16 июля пострадали четыре человека. На месте попадания еще работают спасатели.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть четверо пострадавших", — сообщил Синегубов.

Он добавил, что на месте попадания возник пожар. Службы до сих пор работают над ликвидацией последствий.

"Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Опасность вражеских ракетных ударов остается!" — подчеркнул председатель ОВА.

Мэр Харькова добавил, что на месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар.

"Пострадавших в настоящее время семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем", — сообщил Техерехов.

Напомним, 16 июля российские оккупанты нанесли удар по Харькову ракетами С-300. На месте возник сильный пожар.