Росіяни обстріляли Харків та область 15-16 липня, є загиблий та поранений

Наслідки обстрілу Харкова у ніч проти 16 липня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли Харківську область 15 липня. Внаслідок терористичної атаки є одна загибла та поранена людина.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харківської області

"Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти", — каже Синєгубов.

Внаслідок терористичного обстрілу с. Колодязне (Куп'янський районн) загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

Повідомлення Синєгубова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова

До того ж у ніч проти 16 липня окупанти обстріляли Харків. Попередньо, ракети випускали з території Бєлгородської області.

"За даними слідства, 16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі", — кажуть у Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова у ніч проти 16 липня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова у ніч проти 16 липня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вночі 16 липня у Харкові лунали потужні вибухи. Повідомлялося про "прильоти" у центральній частині міста.