Обстріл Харкова 29 квітня — постраждали 39 людей, зафіксовано пожежі та пошкодження

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Ввечері, 29 квітня, російський агресор атакував Харків 16 дронами. Внаслідок атаки постраждали десятки людей, є багато пошкоджень, і наразі ліквідація наслідків триває.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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"Сьогодні по Харкову було влучання 16 "шахедів". Більш ніж десять локацій, які зараз встановлено. Постраждала лікарня, постраждали житлові будинки, багатоповерхівки, постраждали приватні житлові будинки. Крім того, постраждали мережі і наші інфраструктурні об'єкти, які теж нажаль постраждали", — сказав мер Харкова.

Він додав, що роботи з локалізації пожеж тривають. Також на місцях працюють комунальні служби.

Стосовно постраждалих, кількість поранених становила 30 осіб. Однак за останніми даними, про кількість постраждалих зросла.

"Зростає кількість постраждалих — вже 39 осіб", — написав Терехов у своєму Telegram-каналі о 00:21.

Через кілька хвилин глава Харківської ОВА поінформував, що серед постраждалих - 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка.

Нагадаємо, що серія вибухів у Харкові пролунала приблизно о 22:15. Над містом було чути, як літають ворожі дрони.

Також ми писали, що під атакою безпілотників РФ опинилося Дніпро. Внаслідок атаки є загиблий, також в місті зафіксовано пожежі.