Обстрел Харькова 29 апреля - пострадали 39 человек, зафиксированы пожары и повреждения

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Вечером, 29 апреля, российский агрессор атаковал Харьков 16 дронами. В результате атаки пострадали десятки людей, есть много повреждений, и сейчас ликвидация последствий продолжается.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Сегодня по Харькову было попадание 16 "шахедов". Более чем десять локаций, которые сейчас установлены. Пострадала больница, пострадали жилые дома, многоэтажки, пострадали частные жилые дома. Кроме того, пострадали сети и наши инфраструктурные объекты, которые тоже к сожалению пострадали", — сказал мэр Харькова.

Он добавил, что работы по локализации пожаров продолжаются. Также на местах работают коммунальные службы.

Относительно пострадавших, количество раненых составило 30 человек. Однако по последним данным, о количестве пострадавших возросло.

"Растет количество пострадавших — уже 39 человек", — написал Терехов в своем Telegram-канале в 00:21.

Через несколько минут глава Харьковской ОВА проинформировал, что среди пострадавших — 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина.

Напомним, что серия взрывов в Харькове прогремела примерно в 22:15. Над городом было слышно, как летают вражеские дроны.

Также мы писали, что под атакой беспилотников РФ оказалось Днепр. В результате атаки есть погибший, также в городе зафиксированы пожары.