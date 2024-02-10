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Обстріл Харкова — ушпиталили постраждалого з сильними опіками

10 лютого 2024 01:53
оновлено: 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл Харкова — ушпиталили постраждалого з сильними опіками
Машина швидкої допомоги. Фото: Інформатор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що внаслідок удару по автозаправній станції у Харкові в п'ятницю, 9 лютого, виявили постраждалого чоловіка з сильними опіками. Крім того, за його словами, зруйновано понад 15 будинків.

Про це повідомляє Суспільне.

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Фільчаков зазначив, що чоловік з сильними опіками звернувся до лікарів, його ушпиталили. Керівник облпрокуратури наголосив, що тривають пошуки людей, кількість постраждалих може збільшитися.

"Російські військові, попередньо, з території Білгородської області, запустили БпЛА типу Shahed. Три безпілотники влучили по Немишлянському району Харкова. Внаслідок цього зруйнований об'єкт критичної інфраструктури, виникла масштабна пожежа. Зруйновані понад 15 житлових будинків. На цьому критичному об'єкті була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі", — розповів Фільчаков.

Що відомо про обстріл Харкова 9 лютого

Нагадаємо, що Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові в п'ятницю, 9 лютого. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилось пальне, площа пожежі становить 3 700 кв. м.

Також ми повідомляли, що очільник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенк розповів про пошкодження будівель в центрі Великого Бурлука Харківської області в п'ятницю, 9 лютого.

Як відомо, Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала цивільна інфраструктура.

Харків
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