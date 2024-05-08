Обстріл Харкова — в ОВА розповіли про постраждалих та куди вдарив ворог

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Російські загарбники в середу, 8 травня, здійснили обстріл Харкова. Влучання зафіксовано на території одного з навчальних закладів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

"Є дані про двох постраждалих дітей — хлопчики 13 і 15 років", — повідомляє очільник області.

Скриншот допису Олега Синєгубова

За даними мера Харкова Ігоря Терехова — стан одного з постраждалих дітей важкий.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.