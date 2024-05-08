Обстріл Харкова — в ОВА розповіли про постраждалих та куди вдарив ворог
Російські загарбники в середу, 8 травня, здійснили обстріл Харкова. Влучання зафіксовано на території одного з навчальних закладів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.
"Є дані про двох постраждалих дітей — хлопчики 13 і 15 років", — повідомляє очільник області.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова — стан одного з постраждалих дітей важкий.
Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.
До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.
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