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Обстріл Харкова — в ОВА розповіли про постраждалих та куди вдарив ворог

8 травня 2024 13:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Обстріл Харкова — в ОВА розповіли про постраждалих та куди вдарив ворог
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські загарбники в середу, 8 травня, здійснили обстріл Харкова. Влучання зафіксовано на території одного з навчальних закладів. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. 

"Є дані про двох постраждалих дітей — хлопчики 13 і 15 років", — повідомляє очільник області.

Обстріл Харкова — в ОВА розповіли про постраждалих та куди вдарив ворог - фото 1
Скриншот допису Олега Синєгубова

За даними мера Харкова Ігоря Терехова — стан одного з постраждалих дітей важкий.

Обстріл Харкова — в ОВА розповіли про постраждалих та куди вдарив ворог - фото 2
Скриншот допису Ігоря Терехова 

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.  

Харків
діти
обстріли
Ігор Терехов
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Олег Синєгубов
поранення

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