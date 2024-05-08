Обстрел Харькова — в ОВА рассказали о пострадавших и куда ударил враг

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Российские захватчики в среду, 8 мая, совершили обстрел Харькова. Попадание зафиксировано на территории одного из учебных заведений.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

"Есть данные о двух пострадавших детях — мальчиках 13 и 15 лет", — сообщает глава области.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, состояние одного из пострадавших детей тяжелое.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.