Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові пролунав потужний вибух arrow

У Харкові пролунав потужний вибух

4 травня 2024 10:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунав потужний вибух
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух в Харкові пролунав зранку, 4 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Вибух в Харкові

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — наголосив Терехов.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі 4 травня у Харкові лунали потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що місто перебувало під ворожим ударом. 

Також у Харкові триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії. У місті сталися три пожежі за різними адресами.

війна
вибух
обстріли
Ігор Терехов
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити