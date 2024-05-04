У Харкові пролунав потужний вибух

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Вибух в Харкові пролунав зранку, 4 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — наголосив Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі 4 травня у Харкові лунали потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що місто перебувало під ворожим ударом.

Також у Харкові триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії. У місті сталися три пожежі за різними адресами.