У Харкові пролунав потужний вибух
4 травня 2024 10:12
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
Вибух в Харкові пролунав зранку, 4 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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Вибух в Харкові
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — наголосив Терехов.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі 4 травня у Харкові лунали потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що місто перебувало під ворожим ударом.
Також у Харкові триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії. У місті сталися три пожежі за різними адресами.
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