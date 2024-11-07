СБУ повідомила про підозру генералу РФ

Обстріл музею на Харківщині — стало відомо, хто віддав наказ
Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України заочно повідомили про підозру російському генералу-майору. Йдеться про командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ Дениса Кульша. Саме він віддав наказ завдати ракетного удару по музею Сковороди на Харківщині.
Про це у четвер, 7 листопада, повідомляє Служба безпеки України.
Наслідки ракетного удару по музею Сковороди на Харківщині
У травні 2022 року російська армія здійснила авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди. Відповідний наказ віддав генерал-майор Денис Кульша.
Росіяни випустили по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35. Для цього у повітря підняли винищувач Су-35С.
"Тоді внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована", — інформують в СБУ.
Заочно повідомили про підозру російському генералу
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали докази щодо того, що саме російський генерал-майор Денис Кульша, який являється командиром авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ, віддав наказ про ракетний обстріл музею. Тож йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).
Наразі Кульш та його поплічники продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. Росіяни постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини.
Підозру оголосили й поплічнику Кульша
Влітку цього року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно оголосили підозру й підлеглому генерала Кульша — російському полковнику Івану Панченку.
Саме Панченко командував ракетним ударом по музею Сковороди на Харківщині.
Нагадаємо, російська армія обстріляла Одесу. Через атаку руйнувань зазнали 40 квартир у трьох будинках.
Росіяни обстріляли Суми. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро місцевих мешканців.
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