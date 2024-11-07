СБУ повідомила про підозру генералу РФ

Пошкоджений внаслідок атаки музей Сковороди на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України заочно повідомили про підозру російському генералу-майору. Йдеться про командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ Дениса Кульша. Саме він віддав наказ завдати ракетного удару по музею Сковороди на Харківщині.

Про це у четвер, 7 листопада, повідомляє Служба безпеки України.

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У травні 2022 року російська армія здійснила авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди. Відповідний наказ віддав генерал-майор Денис Кульша.

Росіяни випустили по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35. Для цього у повітря підняли винищувач Су-35С.

"Тоді внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована", — інформують в СБУ.

Допис про повідомлення підозри генералу РФ. Фото: скриншот

Заочно повідомили про підозру російському генералу

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали докази щодо того, що саме російський генерал-майор Денис Кульша, який являється командиром авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ, віддав наказ про ракетний обстріл музею. Тож йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Пошкоджена статуя Григорія Сковороди в обстріляному музеї. Фото: Олег Синєгубов

Наразі Кульш та його поплічники продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. Росіяни постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини.

Підозру оголосили й поплічнику Кульша

Влітку цього року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно оголосили підозру й підлеглому генерала Кульша — російському полковнику Івану Панченку.

Саме Панченко командував ракетним ударом по музею Сковороди на Харківщині.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Одесу. Через атаку руйнувань зазнали 40 квартир у трьох будинках.

Росіяни обстріляли Суми. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро місцевих мешканців.