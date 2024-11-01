Обстріл Харківщини 31 жовтня — чим вдарили окупанти

Наслідки російського обстрілу Харківської області 31 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти 31 жовтня обстріляли Харків та передмістя. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 31 жовтня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Ворог завдав ударів по Київському району Харкова, а також по Дергачах.

Уламки на місці обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередньою інформацією, загарбники вдарили ФАБ-250 з УМПК.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники завдали ударів по Харківській області, зокрема по місту Харкову, Дергачам та Куп'янському району. Внаслідок обстрілів шестеро людей отримали поранення, а один чоловік загинув.

Також 31 жовтня у Харкові завершили роботи з ліквідації наслідків аварії та розбору завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку, в який увечері 30 жовтня влучила російська авіабомба.