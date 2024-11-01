Обстріл Харківщини 31 жовтня — чим вдарили окупанти

Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти
Російські окупанти 31 жовтня обстріляли Харків та передмістя. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.
Атака окупантів на Харків та область
"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
Ворог завдав ударів по Київському району Харкова, а також по Дергачах.
За попередньою інформацією, загарбники вдарили ФАБ-250 з УМПК.
Нагадаємо, загарбники завдали ударів по Харківській області, зокрема по місту Харкову, Дергачам та Куп'янському району. Внаслідок обстрілів шестеро людей отримали поранення, а один чоловік загинув.
Також 31 жовтня у Харкові завершили роботи з ліквідації наслідків аварії та розбору завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку, в який увечері 30 жовтня влучила російська авіабомба.
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