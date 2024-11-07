СБУ сообщила о подозрении генералу РФ

Обстрел музея на Харьковщине — стало известно, кто отдал приказ
Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому генералу-майору. Речь идет о командире авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ Денисе Кульше. Именно он отдал приказ нанести ракетный удар по музею Сковороды Харьковской области.
Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает Служба безопасности Украины.
Последствия ракетного удара по музею Сковороды в Харьковской области
В мае 2022 года российская армия нанесла авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды. Соответствующий приказ отдал генерал-майор Денис Кульша.
Россияне выпустили по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35. Для этого в воздух подняли истребитель Су-35С.
"Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено", — информируют в СБУ.
Заочно сообщили о подозрении российскому генералу
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательства того, что именно российский генерал-майор Денис Кульша, являющийся командиром авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ, отдал приказ о ракетных обстрелах музея. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас Кульша и его приспешники продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Россияне постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковской области.
Подозрение объявили и приспешнику Кульша
Летом этого года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно объявили подозрение и подчиненному генерала Кульша — российскому полковнику Ивану Панченко.
Именно Панченко командовал ракетным ударом по музею Сковороды Харьковской области.
Напомним, российская армия обстреляла Одессу. Из-за атаки разрушений подверглись 40 квартир в трех домах.
Россияне обстреляли Сумы. В результате атаки пострадали пятеро местных жителей.
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