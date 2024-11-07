Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Обстрел музея на Харьковщине — стало известно, кто отдал приказ arrow

Обстрел музея на Харьковщине — стало известно, кто отдал приказ

7 ноября 2024 16:52
Ольга Антоновская - редактор
СБУ сообщила о подозрении генералу РФ
Поврежденный в результате атаки музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов
Ольга Антоновская - редактор

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому генералу-майору. Речь идет о командире авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ Денисе Кульше. Именно он отдал приказ нанести ракетный удар по музею Сковороды Харьковской области.

Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также:

Последствия ракетного удара по музею Сковороды в Харьковской области

В мае 2022 года российская армия нанесла авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды. Соответствующий приказ отдал генерал-майор Денис Кульша.

Россияне выпустили по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35. Для этого в воздух подняли истребитель Су-35С.

"Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено", — информируют в СБУ.

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу
Публикация о сообщении о подозрении генералу РФ. Фото: скриншот

Заочно сообщили о подозрении российскому генералу

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательства того, что именно российский генерал-майор Денис Кульша, являющийся командиром авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ, отдал приказ о ракетных обстрелах музея. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц).

РФ обстреляла музей Сковороды в Харьковской области
Поврежденая статуя Григория Сковороды в обстрелянном музее. Фото: Олег Синегубов

Сейчас Кульша и его приспешники продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Россияне постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

Подозрение объявили и приспешнику Кульша

Летом этого года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно объявили подозрение и подчиненному генерала Кульша — российскому полковнику Ивану Панченко.

Именно Панченко командовал ракетным ударом по музею Сковороды Харьковской области.

Напомним, российская армия обстреляла Одессу. Из-за атаки разрушений подверглись 40 квартир в трех домах.

Россияне обстреляли Сумы. В результате атаки пострадали пятеро местных жителей.

Харьковская область обстрелы война в Украине СБУ музеи Офис генерального прокурора

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:17 Во Львове высадили деревья в память о погибших воинах — фото

17:08 Зеленский отреагировал на авиаудар по Запорожью

17:08 Копии документов для ТЦК — можно ли заверить их без нотариуса

17:05 Какие квартиры хуже всех продаются в Украине и что с ними не так

17:00 Температура воздуха снизится — прогноз погоды в Киеве на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

16:53 В Украине существенно выросли цены на сельскохозяйственную землю

16:53 На Николаевщине мужчину оштрафовали за дрова в машине

16:52 Обстрел музея на Харьковщине — стало известно, кто отдал приказ

16:51 ВСУ получают вознаграждение за уничтоженную технику — инфографика

16:48 Шмыгаль ответил, сколько денег Украина инвестирует в ВПК

17:17 Во Львове высадили деревья в память о погибших воинах — фото

17:08 Зеленский отреагировал на авиаудар по Запорожью

17:08 Копии документов для ТЦК — можно ли заверить их без нотариуса

17:05 Какие квартиры хуже всех продаются в Украине и что с ними не так

17:00 Температура воздуха снизится — прогноз погоды в Киеве на завтра

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

16:53 В Украине существенно выросли цены на сельскохозяйственную землю

16:53 На Николаевщине мужчину оштрафовали за дрова в машине

16:52 Обстрел музея на Харьковщине — стало известно, кто отдал приказ

16:51 ВСУ получают вознаграждение за уничтоженную технику — инфографика

16:48 Шмыгаль ответил, сколько денег Украина инвестирует в ВПК

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком