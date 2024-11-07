СБУ сообщила о подозрении генералу РФ

Поврежденный в результате атаки музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому генералу-майору. Речь идет о командире авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ Денисе Кульше. Именно он отдал приказ нанести ракетный удар по музею Сковороды Харьковской области.

Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает Служба безопасности Украины.

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В мае 2022 года российская армия нанесла авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды. Соответствующий приказ отдал генерал-майор Денис Кульша.

Россияне выпустили по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35. Для этого в воздух подняли истребитель Су-35С.

"Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено", — информируют в СБУ.

Публикация о сообщении о подозрении генералу РФ. Фото: скриншот

Заочно сообщили о подозрении российскому генералу

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательства того, что именно российский генерал-майор Денис Кульша, являющийся командиром авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ, отдал приказ о ракетных обстрелах музея. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц).

Поврежденая статуя Григория Сковороды в обстрелянном музее. Фото: Олег Синегубов

Сейчас Кульша и его приспешники продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Россияне постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

Подозрение объявили и приспешнику Кульша

Летом этого года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно объявили подозрение и подчиненному генерала Кульша — российскому полковнику Ивану Панченко.

Именно Панченко командовал ракетным ударом по музею Сковороды Харьковской области.

Напомним, российская армия обстреляла Одессу. Из-за атаки разрушений подверглись 40 квартир в трех домах.

Россияне обстреляли Сумы. В результате атаки пострадали пятеро местных жителей.