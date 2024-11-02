Обстрелы Харьковщины в течение суток — Синегубов рассказал о последствиях

Разбор завалов в Харькове в результате обстрела 1 ноября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в течение последних суток несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 1 ноября.

Читайте также:

Российские удары по Харьковщине

Оккупанты вчера, 1 ноября, ударили по Основянскому району Харькова. В результате обстрела повреждены 26 зданий и 12 автомобилей. Пострадали 13 человек.

Враг убил одного полицейского и ранил 36 правоохранителей, а также одного сотрудника ГСЧС.

Вечером, 1 ноября, захватчики атаковали Купянск. Произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Пострадали 44-летний мужчина и две женщины 68 и 75 лет.

Также под ударом была Вильховатка. Враг частично разрушил частный жилой дом. Пострадали два мужчины 59 и 87 лет и 84-летняя женщина.

А 2 ноября оккупанты атаковали Слатино. В результате этого горела хозяйственная постройка. Также повреждено остекление трех частных домов и двух хозяйственных построек.

"2 ноября 02:40 с. Одноробовка. Войсками РФ нанесен удар КАБ на открытой местности за пределами. 2 ноября 02:00 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела повреждены частично частный жилой дом, флигель, летняя кухня, гараж, хозяйственные постройки", — рассказал Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября оккупанты нанесли баллистический удар по Харькову. В результате этой атаки пострадали частные и многоквартирные жилые дома.

Также 2 ноября в Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов после обстрела.