Обстріл Харкова 1 листопада — рятувальники завершили розбір завалів

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російського обстрілу 1 листопада. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Розбір завалів у Харкові

У ДСНС зазначили, що ворог вбив одну людину та поранив 46.

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС

Для ліквідації наслідків ворожого влучання в житловий будинок були залучені рятувальники з Харкова та Івано-Франківська, працівники Другого Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби й кінологічні підрозділи волонтерських організацій.

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС

Загалом було вивезено 200 куб. м будівельного сміття.

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС

"На місці події працювали психологи ДСНС. Надано допомогу 15 людям", — додали в ДСНС.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада окупанти завдали удару по Харкову балістичною ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено численні приватні та багатоквартирні будинки.

Також внаслідок удару по місцю перебування правоохоронців загинула одна людина, є також поранені.