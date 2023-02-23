Ситуація на Харківщині 23 лютого: ОВА показала фото наслідків обстрілів

Обстріли Харківщини: під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів, є поранені
Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів на Харківщині. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Деталі
Вчора, близько 10:30, ворог завдав удару чотирма ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали двоє цивільних людей.
Також протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.
Наслідки обстрілів
- У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
- У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено шість житлових будинків та два заклади освіти.
- В с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.
- Внаслідок обстрілу с. Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.
Мінна небезпека
Синєгубов наголосив, що мінна небезпека на деокупованих територіях Харківщини залишається високою. Він повідомив, що вчора в Ізюмі 55-річний працівник лісгоспу наступив на міну "Пелюстка" та отримав вибухове поранення.
Нагадаємо, російські загарбники вранці 22 лютого завдали ракетного удару по Харкову. У місті прогриміло декілька потужних вибухів.