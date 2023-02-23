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Обстріли Харківщини: під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів, є поранені

23 лютого 2023 09:15
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ситуація на Харківщині 23 лютого: ОВА показала фото наслідків обстрілів
Наслідки обстрілів на Харківщині
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів на Харківщині. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

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Деталі

Вчора, близько 10:30, ворог завдав удару чотирма ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали двоє цивільних людей.

Також протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

Обстрелы Харьковщины

Наслідки обстрілів

  • У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
  • У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено шість житлових будинків та два заклади освіти. 
  • В с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.
  • Внаслідок обстрілу с. Чернещена Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори.

Обстрелы Харьковщины

Мінна небезпека

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека на деокупованих територіях Харківщини залишається високою. Він повідомив, що вчора в Ізюмі 55-річний працівник лісгоспу наступив на міну "Пелюстка" та отримав вибухове поранення. 

Нагадаємо, російські загарбники вранці 22 лютого завдали ракетного удару по Харкову. У місті прогриміло декілька потужних вибухів. 

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