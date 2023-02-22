Обстріл Харкова 22 лютого: перші подробиці

Росіяни вдарили ракетами по Харкову: перші подробиці
Російські загарбники зараз завдали ракетного удару по Харкову. У місті уже прогриміло декілька потужних вибухів.
Про це повідомляють міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Подробиці
"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні", — написав Терехов.
Синєгубов закликав жителів Харкова не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.
"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", — написав він.
За даними "Суспільного", у місті прогриміло чотири вибухи. Подробиць про наслідки обстрілу наразі немає.
Оновлено в 10:54. Як повідомив голова Харківської ОВА, за попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони отримали легкі поранення, їм надають допомогу спеціалісти.
Нагадаємо, упродовж 20 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківщини.