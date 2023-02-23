Ситуация в Харьковской области 23 февраля: ОВА показала фото последствий обстрелов

Последствия обстрелов в Харьковской области

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Вчера, около 10:30, враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили два гражданских человека.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

Последствия обстрелов

В с. Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения.

В с. Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.

В результате обстрела с. Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

Минная опасность

Синегубов подчеркнул, что минная опасность на деоккупированных территориях Харьковщины остается высокой. Он сообщил, что вчера в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "Лепесток" и получил взрывное ранение.

Напомним, российские захватчики утром 22 февраля нанесли ракетный удар по Харькову. В городе прогремело несколько мощных взрывов.