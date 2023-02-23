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Обстрелы Харьковщины: под вражеским огнем оказались 18 населенных пунктов, есть раненые

23 февраля 2023 09:15
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ситуация в Харьковской области 23 февраля: ОВА показала фото последствий обстрелов
Последствия обстрелов в Харьковской области
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Подробности

Вчера, около 10:30, враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили два гражданских человека.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

Обстрелы Харьковщины

Последствия обстрелов

  • В с. Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
  • В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения.
  • В с. Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.
  • В результате обстрела с. Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

Обстрелы Харьковщины

Минная опасность

Синегубов подчеркнул, что минная опасность на деоккупированных территориях Харьковщины остается высокой. Он сообщил, что вчера в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "Лепесток" и получил взрывное ранение.

Напомним, российские захватчики утром 22 февраля нанесли ракетный удар по Харькову. В городе прогремело несколько мощных взрывов.

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