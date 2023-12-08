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Обстрелы Харьковской области — в ОВА рассказали о количестве раненых за сутки

8 декабря 2023 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Харьковской области — в ОВА рассказали о количестве раненых за сутки
Психолог оказывает помощь женщине после обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение суток оккупанты обстреливали Харьков и область из артиллерии, ракетами С-300 и управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеских атак пять человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области 8 декабря

Сегодня утром российские оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову ракетами С-300. Синегубов рассказал, что в результате обстрелов получили ранения 36-летняя женщина и 25-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу.

"Зафиксированы попадания на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все — исключительно гражданские объекты", — говорит начальник ОВА.

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Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Харькове. Фото: ГСЧС

Кроме того, накануне около 00:46 оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на село Куриловка Купянского района. В результате обстрела горели два этажа 5-этажного жилого дома. Обошлось без пострадавших.

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Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Также захватчики ударили по селу Подолы Купянского района 7 декабря. Ранения получили трое гражданских: 56-летний мужчина и женщины 50 и 69 лет.

В общем, в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 17 населенных пунктов области.

Напомним, в ГСЧС показали последствия обстрела Харькова ракетами С-300 утром 8 декабря. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.

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