Окупанти атакували Харківську область — фото наслідків ударів

Поліцейський на місці обстрілу. Фото: Національна поліція

Росіяни впродовж минулої доби потужно обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки 18 людей зазнали поранень, троє осіб загинуло.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Росіяни потужно обстрілювали Харківську область

Впродовж минулої доби російські війська завдали потужних ударів по Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 18 людей, троє загинуло. Під атакою опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Зруйнований будинок в Харківській області. Фото: Нацполіція

Поліцейські здійснили 34 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 22 кримінальних провадження, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації.

Пожежа внаслідок обстрілу у Харківській області. Фото: Нацполіція

Наслідки ворожої атаки по приватному домоволодінні у Харківській області

У селищі Борова пошкоджено 32 приватних будинки, господарчі споруди, багатоквартирні будинки, службові та цивільні авто, а також магазини. Там загинуло троє людей, десятеро дістали поранення, серед яких 17-річний юнак та троє рятувальників.

Також Росія атакувала КАБом місто Дергачі, де пошкоджено 13 приватних будинків, троє осіб травмувалися.

Приватне домоволодіння після пожежі внаслідок обстрілу по Харківщині. Фото: Нацполіція

Атаку керованою авіабомбою окупанти здійснили й по Харкову — там пошкоджені приватні будинки, ЛЕП, нежитлові будівлі. Є п'ятеро постраждалих, серед яких є дитина — 10-річна дівчинка.

Знищений приватний будинок. Фото: Нацполіція

У селі Глушківка пошкоджено приватний будинок внаслідок артилерійського обстрілу. Є руйнування на фермі, загинуло 13 корів, сім тварин мають поранення.

Зруйнована ферма. Фото: Нацполіція

Також окупанти застосували РСЗВ "Град" по Куп'янську — руйнування є у приватних будинках, будинку культури, нежитловій будівлі та багатоповерхівці. Зруйновані цивільні об'єкти й у селищі Білий Колодязь, Слатине та Прудянка.