Окупанти атакували Харківську область — фото наслідків ударів

Обстріли Харківської області — поліція показала фото наслідків атаки та назвала кількість жертв
Росіяни впродовж минулої доби потужно обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки 18 людей зазнали поранень, троє осіб загинуло.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області у п'ятницю, 13 вересня.
Росіяни потужно обстрілювали Харківську область
Впродовж минулої доби російські війська завдали потужних ударів по Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 18 людей, троє загинуло. Під атакою опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
Поліцейські здійснили 34 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 22 кримінальних провадження, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації.
У селищі Борова пошкоджено 32 приватних будинки, господарчі споруди, багатоквартирні будинки, службові та цивільні авто, а також магазини. Там загинуло троє людей, десятеро дістали поранення, серед яких 17-річний юнак та троє рятувальників.
Також Росія атакувала КАБом місто Дергачі, де пошкоджено 13 приватних будинків, троє осіб травмувалися.
Атаку керованою авіабомбою окупанти здійснили й по Харкову — там пошкоджені приватні будинки, ЛЕП, нежитлові будівлі. Є п'ятеро постраждалих, серед яких є дитина — 10-річна дівчинка.
У селі Глушківка пошкоджено приватний будинок внаслідок артилерійського обстрілу. Є руйнування на фермі, загинуло 13 корів, сім тварин мають поранення.
Також окупанти застосували РСЗВ "Град" по Куп'янську — руйнування є у приватних будинках, будинку культури, нежитловій будівлі та багатоповерхівці. Зруйновані цивільні об'єкти й у селищі Білий Колодязь, Слатине та Прудянка.
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