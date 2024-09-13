Оккупанты атаковали Харьковскую область — фото последствий ударов

Полицейский на месте обстрела. Фото: Национальная полиция

Россияне за прошедшие сутки мощно обстреляли Харьковскую область. В результате атаки 18 человек получили ранения, три человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в пятницу, 13 сентября.

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Россияне мощно обстреливали Харьковскую область

За прошедшие сутки российские войска нанесли мощные удары по Харьковской области. В результате атаки ранения получили 18 человек, трое погибли. Под атакой оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Полицейские осуществили 34 осмотра мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 22 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией российской федерации.

Пожар в результате обстрелов в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Последствия вражеской атаки по частному домовладению в Харьковской области

В поселке Боровая повреждены 32 частных дома, хозяйственные постройки, многоквартирные дома, служебные и гражданские автомобили, а также магазины. Там погибли три человека, десять получили ранения, среди которых 17-летний юноша и трое спасателей.

Также Россия атаковала КАБом город Дергачи, где повреждены 13 частных домов, три человека травмировались.

Частное домовладение после пожара в результате обстрелов по Харьковщине. Фото: Нацполиция

Атаку управляемой авиабомбой оккупанты совершили и по Харькову — там повреждены частные дома, ЛЭП, нежилые здания. Есть пятеро пострадавших, среди которых ребенок — 10-летняя девочка.

Уничтоженный частный дом. Фото: Нацполиция

В селе Глушковка поврежден частный дом в результате артиллерийских обстрелов. Есть разрушение на ферме, погибли 13 коров, семь животных имеют ранения.

Разрушенная ферма. Фото: Нацполиция

Также оккупанты применили РСЗО "Град" по Купянску — разрушение есть в частных домах, здании культуры, нежилом здании и многоэтажке. Разрушены гражданские объекты и в поселке Белый Колодец, Слатино и Прудянка.