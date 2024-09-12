Удар по Харкову 12 вересня — росіяни влучили поряд з приватним будинком

Працівники ДСНС ліквідують наслідки ворожого удару. Ілюстративне фото: ДСНС

Ввечері 12 вересня росіяни вдарили по Харкову. Наразі відомо про два влучання у густонаселений район міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у четвер, 12 вересня.

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У Харківській ОВА повідомили про потужний вибух на території Харкова.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За даними Терехова, росіяни двічі влучили по одному із густонаселених районів міста. Наразі на місце прильотів прямують відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань поки уточнюється.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що є влучання поряд з приватним будинком. Огляд місця прильоту триває.