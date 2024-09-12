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У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

12 вересня 2024 17:17
Валерія Барановська - редактор
Удар по Харкову 12 вересня — росіяни влучили поряд з приватним будинком
Працівники ДСНС ліквідують наслідки ворожого удару. Ілюстративне фото: ДСНС
Валерія Барановська - редактор

Ввечері 12 вересня росіяни вдарили по Харкову. Наразі відомо про два влучання у густонаселений район міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у четвер, 12 вересня.

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Удар росіян по Харкову 12 вересня

У Харківській ОВА повідомили про потужний вибух на території Харкова.

Удар по Харкову 12 вересня
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За даними Терехова, росіяни двічі влучили по одному із густонаселених районів міста. Наразі на місце прильотів прямують відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань поки уточнюється.

Атака на Харків 12 вересня
Допис Терехова. Фото: скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що є влучання поряд з приватним будинком. Огляд місця прильоту триває.

У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста - фото 3
Допис голови ХОВА. Фото: скриншот

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