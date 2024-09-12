Удар по Харкову 12 вересня — росіяни влучили поряд з приватним будинком

У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста
12 вересня 2024 17:17
Працівники ДСНС ліквідують наслідки ворожого удару. Ілюстративне фото: ДСНС
Ввечері 12 вересня росіяни вдарили по Харкову. Наразі відомо про два влучання у густонаселений район міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у четвер, 12 вересня.
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У Харківській ОВА повідомили про потужний вибух на території Харкова.
За даними Терехова, росіяни двічі влучили по одному із густонаселених районів міста. Наразі на місце прильотів прямують відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань поки уточнюється.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що є влучання поряд з приватним будинком. Огляд місця прильоту триває.
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