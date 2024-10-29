Обстріл Харкова 29 жовтня — у прокуратурі показали наслідки

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: скриншот з відео

Російські війська у ніч проти 29 жовтня завдали авіаційного удару по Основ'янському району Харкова. Внаслідок ворожих ударів загинуло чотири людини.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, 29 жовтня, та показали відео наслідків.

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Цієї ночі орієнтовно о 02:50 російські окупанти вдарили по Харкову ФАБ-500 з УМПК.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Три будинки зруйновано повністю, ще понад 20 — пошкоджено. Також загинули чотири людини: двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років. Ще двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 7

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили по Україні ударні дрони "шахед" та балістичну ракету. Протиповітряна оборона працювала у вісьмох областях.

Крім того, вдень 29 жовтня вибухи лунали у Сумах. Росіяни випустили по місту керовані авіаційні бомби.