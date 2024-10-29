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РФ знову вдарила по Харкову — зруйновано будинки, є загиблі

29 жовтня 2024 03:49
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Харкові 29 жовтня — зруйновано будинки, є загиблі
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 29 жовтня Росія знову завдала удар по місту Харків, імовірно, КАБом. Внаслідок атаки є пошкоджені та зруйновані будинки, також відомо як мінімум про трьох людей, які загинули.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Зокрема, удар було завдано о 02:51. Влучання (імовірно, КАБ) зафіксували в Основ'янському району.

Ворожий удар припав на приватний сектор. Зокрема, два будинки зруйновані, а близько 20 — зазнали різних ступенів пошкоджень.

Крім того, спочатку було відомо про одну людину, яка загинула. Однак через декілька хвилин Терехов уточнив, що кількість загиблих зросла до двох, а потім до трьох.

"Наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. На місці події працюють рятувальники та відповідні служби", — додав він.

Нагадаємо, що ввечері, 28 жовтня, приблизно о 21:00 у Харкові також пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що ворожий удар припав на центр міста.

Пізніше офіційно стало відомо, що ворог фугасною авіаційною бомбою атакував історичну будівлю Харкова, яка має назву Держпром.

Харків вибух обстріли КАБ війна в Україні Росія

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