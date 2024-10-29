Вибух у Харкові 29 жовтня — зруйновано будинки, є загиблі

РФ знову вдарила по Харкову — зруйновано будинки, є загиблі
В ніч проти 29 жовтня Росія знову завдала удар по місту Харків, імовірно, КАБом. Внаслідок атаки є пошкоджені та зруйновані будинки, також відомо як мінімум про трьох людей, які загинули.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Нічний обстріл Харкова 29 жовтня
Зокрема, удар було завдано о 02:51. Влучання (імовірно, КАБ) зафіксували в Основ'янському району.
Ворожий удар припав на приватний сектор. Зокрема, два будинки зруйновані, а близько 20 — зазнали різних ступенів пошкоджень.
Крім того, спочатку було відомо про одну людину, яка загинула. Однак через декілька хвилин Терехов уточнив, що кількість загиблих зросла до двох, а потім до трьох.
"Наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. На місці події працюють рятувальники та відповідні служби", — додав він.
Нагадаємо, що ввечері, 28 жовтня, приблизно о 21:00 у Харкові також пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що ворожий удар припав на центр міста.
Пізніше офіційно стало відомо, що ворог фугасною авіаційною бомбою атакував історичну будівлю Харкова, яка має назву Держпром.
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