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Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера

29 октября 2024 11:14
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Харькова 29 октября — в прокуратуре показали последствия
Последствия обстрела Харькова. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 29 октября нанесли авиационный удар по Основянскому району Харькова. В результате вражеских ударов погибли четыре человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, 29 октября, и показали видео последствия.

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Этой ночью ориентировочно в 02:50 российские оккупанты ударили по Харькову ФАБ-500 с УМПК.

Зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Три дома разрушены полностью, еще более 20 — повреждены. Также погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Еще двое мужчин подверглись острой реакции на стресс.

  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 1
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 2
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 3
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 4
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 5
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 6
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера - фото 7
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", — говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине ударные дроны "шахед" и баллистическую ракету. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.

Кроме того, днем 29 октября взрывы раздавались в Сумах. Россияне выпустили по городу управляемые авиационные бомбы.

Харьков авиабомба прокуратура обстрелы война в Украине

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