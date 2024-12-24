Обстріли Куп'янська 24 грудня — що відомо про атаки

Евакуація людей з Куп'янська. Фото архівне: УНІАН

Російські війська атакували Харківську область. В ніч на 24 грудня було зафіксовано кілька ворожих атак та бойових зіткнень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківської області 24 грудня

На Харківщині 24 грудня російські війська продовжили обстріли та спроби атак, що спричинило загострення ситуації в регіоні.

Вранці, о 10:30, у селі Дворічна Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували до медичного закладу.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками поблизу Вовчанська. Водночас на Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

Через зростання загрози з боку ворога на Купʼянському та Борівському напрямках було проведено евакуацію місцевого населення. У безпечні місця вдалося вивезти 38 людей.

Попри значні зусилля ворога, ситуація залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, командир мінометної групи розповів, як відбувалися бої у Вовчанську та звільнення агрегатного заводу.

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни пояснили, чому Путін відмовився від захоплення великих міст.