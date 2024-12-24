Обстрелы Купянска 24 декабря — что известно об атаках

Эвакуация людей из Купянска. Фото архивное: УНИАН

Российские войска атаковали Харьковскую область. В ночь на 24 декабря было зафиксировано несколько вражеских атак и боевых столкновений.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области 24 декабря

На Харьковщине 24 декабря российские войска продолжили обстрелы и попытки атак, что повлекло за собой обострение ситуации в регионе.

Утром, в 10:30, в селе Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения между украинскими военными и российскими захватчиками вблизи Волчанска. В то же время на Купянском направлении противник 19 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций возле Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой, Двухлетней и Богуславки.

Из-за роста угрозы со стороны врага на Купянском и Боровском направлениях была проведена эвакуация местного населения. В безопасные места удалось вывезти 38 человек.

Несмотря на значительные усилия противника, ситуация остается под контролем украинских военных.

Напомним, командир минометной группы рассказал, как происходили бои в Волчанске и увольнение агрегатного завода.

Тем временем аналитики Института исследования войны объяснили, почему Путин отказался от захвата крупных городов .