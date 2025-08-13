Погода в Харкові та області 14 серпня — прогноз синоптиків на завтра

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 серпня, в Харківській області очікується переважно комфортна літня погода. Однак синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки в деяких районах.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові та області 14 серпня

У області синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність та відсутність істотних опадів.

Вітер північно-західного напрямку вночі сягне швидкості 3-8 м/с, а вдень посилиться до 9-14 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

У Харкові також істотних опадів не прогнозується, а вітер зберігатиме північно-західний напрямок зі швидкістю 3-8 м/с уночі та 9-14 м/с удень. Температура в місті вночі коливатиметься в межах +12…+14 °С, а вдень підніметься до +25…+27 °С.

Однак, у чотирьох районах — Берестин, Коломак, Богодухів, Золочів — очікується червоний рівень пожежної небезпеки. Також у Харкові, Слобожанському та Великому Бурлуку рівень пожежної небезпеки буде жовтим.

Пожежна небезпека на Харківщині 14 серпня. Фото: Харківський РЦГМ

