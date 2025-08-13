Видео
Ожидается опасность — какая погода будет завтра на Харьковщине

Ожидается опасность — какая погода будет завтра на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 16:32
Погода в Харькове и области 14 августа — прогноз синоптиков на завтра
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 августа, в Харьковской области ожидается преимущественно комфортная летняя погода. Однако синоптики предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в некоторых районах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 14 августа

В области синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность и отсутствие существенных осадков.

Ветер северо-западного направления ночью достигнет скорости 3-8 м/с, а днем усилится до 9-14 м/с. Температура ночью составит +10...+15 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

В Харькове также существенных осадков не прогнозируется, а ветер будет сохранять северо-западное направление со скоростью 3-8 м/с ночью и 9-14 м/с днем. Температура в городе ночью будет колебаться в пределах +12...+14 °С, а днем поднимется до +25...+27 °С.

Однако, в четырех районах — Берестин, Коломак, Богодухов, Золочев — ожидается красный уровень пожарной опасности. Также в Харькове, Слобожанском и Большом Бурлуке уровень пожарной опасности будет желтым.

Пожежна небезпека у Харьківській області 14 серпня
Пожарная опасность на Харьковщине 14 августа. Фото: Харьковский РЦГМ

Ранее Наталка Диденко рассказала, чем удивит украинцев погода завтра.

А также астросиноптики предупреждают об активности на Солнце, которая повлечет магнитные бури.

Автор:
Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
