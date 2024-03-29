Очільник харківського гарнізону прокоментував можливий наступ окупантів

Начальник харківського гарнізону Сергій Мельник. Фото: скриншот з відео

В Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.

Про це військовий розповів в інтерв'ю Суспільному.

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"Від Росії ми очікуємо всього, але історія з РДК, які зайшли до Білгородської області показала, що нині на кордоні немає нічого. Вони самі бояться. Наступ на Харків — поки що фейк", — сказав військовий.

За його словами, основні сили ворога наразі зосереджені на східному напрямку. Також генерал не бачить суттєвих загроз з Куп`янського напрямку.

"Ми стоїмо в обороні на цій частині фронту. Наступати ще навіть не починали взагалі. Ця ділянка фронту практично не рухається. Росіяни там кладуть тисячі своїх людей без жодної користі", — зазначив Мельник.

Він зауважив, що суттєво посилити позиції українців і захистити мирних мешканців Харкова від обстрілу ракетами С-300 та безпілотників мають літаки F-16 — їх прибуття очікується вже цього року. Також з цим допоможуть розроблені Україною новітні системи ППО.

"По Харкову часто б`ють ракетами -300, які поки що немає як збивати. Ситуація швидко зміниться, коли прибудуть F-16. Вони знищать навідні радари пускових установок. Наша система ППО ще пострадянська, вона застаріла", — сказав бригадний генерал.

Військовий уточнив, що Україна має чим їх збивати, але немає на це часу від моменту пуску і до падіння — саме цю проблему мають вирішити винищувачі та сучасна ППО.

Нагадаємо, видання The Economist писало, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на інформацію щодо повторного наступу росіян на регіон.

Крім того, експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян.