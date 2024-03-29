Синєгубов прокоментував ймовірний наступ РФ на Харків — як в регіоні готуються до нового штурму

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: kharkivoda.gov.ua

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відреагував на інформацію щодо повторного наступу росіян на регіон. За його словами, в області ще від початку повномасштабного вторгнення готуються до штурму окупантів, зокрема зводять фортифікаційні споруди та посилюють обороноздатність держави.

Про це очільник Харківської ОВА повідомив в ефірі телемарафону у п'ятницю, 29 березня.

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Синєгубов вказав, що наразі на прифронтових територіях Харківщини, не спостерігається скупчення російських військ. Однак в регіоні все одно готуються до можливого наступу окупантів.

"Ми до цього фактично готуємося 24 лютого 2022 року, тому тут нічого нового для нас немає. Ми фактично щодня працюємо над підвищенням обороноздатності, над зведенням нових фортифікаційних споруд. Ми маємо наразі об'єднати всі зусилля, для того, щоб наші військові були максимально ефективними", — зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відповідаючи на питання про можливий наступ РФ на Харків, заявив, що наразі не можна ігнорувати будь-які дані про підготовку ворога до таких дій.

Також ми писали, що Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри російського диктатора Володимира Путіна захопити місто. За його словами, за 761 день повномасштабної війни армія ворога не змогла в бою окупувати жодне велике українське місто.