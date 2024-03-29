Глава харьковского гарнизона прокомментировал возможное наступление оккупантов

Начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник. Фото: скриншот с видео

В Украине распространяется информация о том, что россияне готовят наступление на Харьков. Однако, по словам начальника харьковского гарнизона, бригадного генерала Сергея Мельника, каких-то наступательных действий пока от оккупантов не предвидится.

Об этом военный рассказал в интервью Суспільному

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Наступление россиян на Харьков

"От России мы ожидаем всего, но история из РДК, зашедших в Белгородскую область, показала, что сейчас на границе нет ничего. Они сами боятся. Наступление на Харьков — пока фейк", — сказал военный.

По его словам, основные силы врага сосредоточены на восточном направлении. Также генерал не видит существенных угроз из Купянского направления.

"Мы стоим в обороне на этой части фронта. Наступать еще даже не начинали вообще. Этот участок фронта практически не двигается. Россияне там кладут тысячи своих людей без всякой пользы", — отметил Мельник.

Он отметил, что существенно усилить позиции украинцев и защитить мирных жителей Харькова от обстрела ракетами С-300 и беспилотников у самолетов F-16 — их прибытие ожидается уже в этом году. Также с этим помогут разработанные Украиной новые системы ПВО.

"По Харькову часто бьют ракетами -300, которые пока не сбивают. Ситуация быстро изменится, когда прибудут F-16. Они уничтожат наводящие радары пусковых установок. Наша система ПВО еще постсоветская, она устарела", — сказал бригадный генерал.

Военный уточнил, что Украине есть чем их сбивать, но нет времени от момента пуска и до падения — именно эту проблему должны решить истребители и современная ПВО.

Напомним, издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион.

Кроме того, эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян.