Окупанти вдарили по місту Дергачі під Харковом — загинула жінка, 10 поранених

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Вечері 8 вересня окупанти завдали двох ударів по місту Дергачі в Харківському районі. Відомо про одну загиблу жінку та десятьох постраждалих внаслідок обстрілу.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Окупанти вдарили по приватному сектору в місті Дергачі Харківського району 8 вересня близько 17:15. Було чутно два вибухи, з місць влучань підійматися густий дим.

"Внаслідок російських обстрілів Дергачів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо, удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу", — написав Задоренко.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відомо про загиблу 76-річну жінку та десятьох постраждалих.

Суттєво пошкоджено вісім приватних будинків. На місці працюють рятувальники.

За даними Дергачівської МВА, серед поранених є дитина.