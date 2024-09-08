Оккупанты ударили по городу Дергачи под Харьковом — погибла женщина, 10 раненых

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Ужины 8 сентября оккупанты нанесли два удара по городу Дергачи в Харьковском районе. Известно об одной погибшей женщине и десяти пострадавших в результате обстрела.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

Читайте также:

Сообщение Вячеслава Задоренко. Фото: скриншот

Обстрел города Дергачи на Харьковщине — последствия

Оккупанты ударили по частному сектору в городе Дергачи Харьковского района 8 сентября около 17:15. Были слышны два взрыва, из мест попаданий поднимался густой дым.

"В результате российских обстрелов Дергачей вспыхнули пожары в частном секторе. Предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа", — написал Задоренко.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, известно о погибшей 76-летней женщине и десяти пострадавших.

Существенно повреждено восемь частных домов. На месте работают спасатели.

По данным Дергачевской МВА, среди раненых есть ребенок.