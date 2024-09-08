Обстріл Куп'янська 8 вересня — окупанти поранили жінку

Наслідки російського обстрілу Куп'янська 8 вересня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у неділю, 8 вересня, знову атакували Куп'янськ Харківської області. Ворог поранив 66-річну жінку.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що близько 12:00 окупанти атакували Куп'янськ. Вибухове поранення отримала 66-річна жінка. Постраждала під час удару перебувала на вулиці. Її госпіталізували до лікарні.

Загарбники пошкодили житлові будинки та газову трубу, внаслідок чого сталася пожежа.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту з артилерії.