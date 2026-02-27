Дитину поранено через обстріл РФ на Харківщині

Матір пораненої дівчини. Фото: прокуратура України

Оголошено вирок жінці, яка залишила свою 6-річну доньку проживати у Куп'янську разом із бабусею. 7 вересня дівчинка зазнала осколкових поранень внаслідок обстрілу РФ.



Про це стало відомо з вироку Основ'янського районного суду Харкова від 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Жительку Куп’янського району засудили через повернення дітей під обстріли

Як встановлено у суді, 24 вересня 2024 року жінка виїхала з Московки до Харкова через погіршення безпекової ситуації та оголошену евакуацію. Однак уже 20 жовтня вона повернулася разом із малолітніми дітьми до населеного пункту, який перебував під постійними обстрілами.

10 травня 2025 року жінка знову виїхала до Харкова разом із сином, залишивши доньку проживати у Куп’янську з бабусею.

6-річна дівчина після поранення. Фото: прокуратура України

7 вересня 2025 року 6-річна дівчинка зазнала осколкових поранень внаслідок російського обстрілу. Дитину госпіталізували до Харкова.

У суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Суд призначив їй два роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік.



Раніше ми повідомляли, що за рішенням ВР, дітей можуть евакуювати з небезпечних територій без згоди батьків.

Також ми пояснювали, як саме відбуватиметься обовʼязкова евакуація дітей з небезпечних територій. Дітей можуть вилучати, якщо батьки відмовляються виїжджати.