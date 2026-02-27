Відео
Головна Харків Оголошено вирок жінці, донька якої потрапила під обстріл у Куп'янську

Оголошено вирок жінці, донька якої потрапила під обстріл у Куп'янську

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 18:20
Дитину поранено через обстріл РФ на Харківщині
Матір пораненої дівчини. Фото: прокуратура України

Оголошено вирок жінці, яка залишила свою 6-річну доньку проживати у Куп'янську разом із бабусею. 7 вересня дівчинка зазнала осколкових поранень внаслідок обстрілу РФ.

Про це стало відомо з вироку Основ'янського районного суду Харкова від 16 лютого, передає Новини.LIVE

Жительку Куп’янського району засудили через повернення дітей під обстріли

Як встановлено у суді, 24 вересня 2024 року жінка виїхала з Московки до Харкова через погіршення безпекової ситуації та оголошену евакуацію. Однак уже 20 жовтня вона повернулася разом із малолітніми дітьми до населеного пункту, який перебував під постійними обстрілами.

Читайте також:

10 травня 2025 року жінка знову виїхала до Харкова разом із сином, залишивши доньку проживати у Куп’янську з бабусею.

Поранена дитина
6-річна дівчина після поранення. Фото: прокуратура України

7 вересня 2025 року 6-річна дівчинка зазнала осколкових поранень внаслідок російського обстрілу. Дитину госпіталізували до Харкова.

У суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Суд призначив їй два роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Раніше ми повідомляли, що за рішенням ВР, дітей можуть евакуювати з небезпечних територій без згоди батьків.

Також ми пояснювали, як саме відбуватиметься обовʼязкова евакуація дітей з небезпечних територій. Дітей можуть вилучати, якщо батьки відмовляються виїжджати.

евакуація обстріли дитина Харків поранення судові рішення
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
