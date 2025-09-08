Обстріли Куп'янська 7 вересня — постраждала дитина

Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська вдень 7 вересня завдали мінометного удару по Куп'янську. Внаслідок ворожої атаки постраждала 6-річна дитина, її батьків покарають.

Про це повідомили у Харківській поліції у коментарі Новини.LIVE.

Обстріл Куп'янська 7 вересня

Російські війська здійснили мінометний обстріл Куп'янська 7 вересня близько 14:30. Внаслідок атаки поранення отримала 6-річна дівчинка, також пошкоджено житлові будинки.

Зазначається, що прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що постраждала дівчинка у важкому стані і перебуває у відділенні нейрохірургії з вибуховими травмами та серйозним пораненням чола. Лікарі надають їй усю необхідну допомогу.

Відомо, що дівчинка жила в Куп'янську з бабусею, адже її батьки виїхали з міста раніше.

"Ми з'ясовуємо всі обставини, чому дитина залишалася там, оскільки діє примусова евакуація сімей із дітьми", — заявив Синєгубов.

Так, речниця Харківської поліції Альона Соболевська у коментарі Новини.LIVE повідомила, що батьки можуть понести відповідальність за неналежне виконання своїх обовʼязків. Може бути передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, за останній тиждень у Харкові не зафіксовано жодного випадку загиблих чи поранених внаслідок російських обстрілів. Однак ворожі атаки все одно були.

Також ми писали, що 7 вересня росіяни атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені.