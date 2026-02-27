Видео
Україна
Главная Харьков В Харькове засудили женщину, дочь которой попала под обстрел в Купянске

В Харькове засудили женщину, дочь которой попала под обстрел в Купянске

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 18:20
Российская армия поранила ребенка в Харьковской области
Мать раненой девушки. Фото: прокуратура Украины

Женщина оставила свою дочь проживать в Купянске вместе с бабушкой. Во время обстрела армией РФ 7 сентября, 6-летняя девочка получила осколочные ранения. Матери девочки вынесли приговор.

Об этом стало известно из приговора Основянского районного суда Харькова от 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Жительницу Купянского района осудили из-за возвращения детей под обстрелы

Как установлено в суде, 24 сентября 2024 года женщина выехала из Московки в Харьков из-за ухудшения ситуации с безопасностью и объявленной эвакуации. Однако уже 20 октября она вернулась вместе с малолетними детьми в населенный пункт, который находился под постоянными обстрелами.

10 мая 2025 года женщина снова выехала в Харьков вместе с сыном, оставив дочь проживать в Купянске с бабушкой.

Пораненный ребенок после обстрела
6-летняя девочка после ранения. Фото: прокуратура Украины

7 сентября 2025 года 6-летняя девочка получила осколочные ранения в результате российского обстрела. Ребенка госпитализировали в Харьков.

В суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей два года лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Ранее мы сообщали, что по решению ВР, детей могут эвакуировать из опасных территорий без согласия родителей.

Также мы объясняли, как именно будет происходить обязательная эвакуация детей с опасных территорий. Детей могут изымать, если родители отказываются выезжать.

эвакуация обстрелы ребенок Харьков ранение судебные решения
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
