Российская армия поранила ребенка в Харьковской области

Женщина оставила свою дочь проживать в Купянске вместе с бабушкой. Во время обстрела армией РФ 7 сентября, 6-летняя девочка получила осколочные ранения. Матери девочки вынесли приговор.
Об этом стало известно из приговора Основянского районного суда Харькова от 16 февраля
Жительницу Купянского района осудили из-за возвращения детей под обстрелы
Как установлено в суде, 24 сентября 2024 года женщина выехала из Московки в Харьков из-за ухудшения ситуации с безопасностью и объявленной эвакуации. Однако уже 20 октября она вернулась вместе с малолетними детьми в населенный пункт, который находился под постоянными обстрелами.
10 мая 2025 года женщина снова выехала в Харьков вместе с сыном, оставив дочь проживать в Купянске с бабушкой.
7 сентября 2025 года 6-летняя девочка получила осколочные ранения в результате российского обстрела. Ребенка госпитализировали в Харьков.
В суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей два года лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год.
