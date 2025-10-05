Атака на Харків 5 жовтня — що відомо про загиблих

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу села Гусинка Кіндрашівської громади загинула 57-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 5 жовтня.

Наслідки атаки

РФ випустила по Харківщині:

два КАБи;

11 БпЛА типу "Герань-2";

сім fpv-дронів;

один БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, п'ять автомобілів, господарчу споруду та приватний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, сьогодні РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Частина Львова залишилась без світла. У місті виникли масштабні пожежі та є загиблі.

Також без світла залишилась частина Черкащини.