Атака на Харків 5 жовтня — що відомо про загиблих

Окупанти 13 разів вдарили по Харківщині — є загибла
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу села Гусинка Кіндрашівської громади загинула 57-річна жінка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 5 жовтня.
Наслідки атаки
РФ випустила по Харківщині:
- два КАБи;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- сім fpv-дронів;
- один БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, п'ять автомобілів, господарчу споруду та приватний будинок.
У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, сьогодні РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Частина Львова залишилась без світла. У місті виникли масштабні пожежі та є загиблі.
Також без світла залишилась частина Черкащини.
