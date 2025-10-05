Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти 13 разів вдарили по Харківщині — є загибла

Окупанти 13 разів вдарили по Харківщині — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:55
Атака на Харків 5 жовтня — що відомо про загиблих
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу села Гусинка Кіндрашівської громади загинула 57-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:
харків
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наслідки атаки

РФ випустила по Харківщині:

  • два КАБи; 
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • сім fpv-дронів;
  • один БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, п'ять автомобілів, господарчу споруду та приватний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, сьогодні РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Частина Львова залишилась без світла. У місті виникли масштабні пожежі та є загиблі.

Також без світла залишилась частина Черкащини.

Харків
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації