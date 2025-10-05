Атака на Харьков 5 октября — что известно о погибших

Оккупанты 13 раз ударили по Харьковщине — есть погибшая
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела села Гусинка Кондрашевской громады погибла 57-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 5 октября.
Последствия атаки
РФ выпустила по Харьковской области:
- два КАБа;
- 11 БпЛА типа "Герань-2";
- семь fpv-дронов;
- один БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Купянском районе повреждены два частных дома, пять автомобилей, хозяйственная постройка и частный дом.
В Богодуховском районе поврежден частный дом.
Напомним, сегодня РФ осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Часть Львова осталась без света. В городе возникли масштабные пожары и есть погибшие.
Также без света осталась часть Черкасской области.
