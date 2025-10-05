Атака на Харьков 5 октября — что известно о погибших

Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела села Гусинка Кондрашевской громады погибла 57-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 5 октября.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Последствия атаки

РФ выпустила по Харьковской области:

два КАБа;

11 БпЛА типа "Герань-2";

семь fpv-дронов;

один БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Купянском районе повреждены два частных дома, пять автомобилей, хозяйственная постройка и частный дом.

В Богодуховском районе поврежден частный дом.

Напомним, сегодня РФ осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Часть Львова осталась без света. В городе возникли масштабные пожары и есть погибшие.

Также без света осталась часть Черкасской области.