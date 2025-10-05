Видео
Главная Харьков Оккупанты 13 раз ударили по Харьковщине — есть погибшая

Оккупанты 13 раз ударили по Харьковщине — есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 09:55
Атака на Харьков 5 октября — что известно о погибших
Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела села Гусинка Кондрашевской громады погибла 57-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 5 октября.

Читайте также:
харків
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Последствия атаки

РФ выпустила по Харьковской области:

  • два КАБа;
  • 11 БпЛА типа "Герань-2";
  • семь fpv-дронов;
  • один БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Купянском районе повреждены два частных дома, пять автомобилей, хозяйственная постройка и частный дом.

В Богодуховском районе поврежден частный дом.

Напомним, сегодня РФ осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Часть Львова осталась без света. В городе возникли масштабные пожары и есть погибшие.

Также без света осталась часть Черкасской области.

Харьков
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
