Окупанти атакують Харків — у місті чути вибухи

Атаки здійснюють із ЗРК С-300

Окупанти вночі, 16 лютого, влаштували обстріл Харкова. У місті чути вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — пише очільник ОВА.

Місцеві ЗМІ повідомили, що окупанти обстрілюють місто із ЗРК С-300. Деякі російські ЗМІ похизувалися запуском ракет з Бєлгорода, які направили на Харків.

Наразі повітряна тривога на Харківщині триває.

Нагадаємо, російські війська продовжують знищувати цивільних на Донеччині. У Бахмуті 16 лютого ворожий вогонь із РСЗО "Град" накрив житловий квартал та вбив п'ятьох цивільних.