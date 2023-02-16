Окупанти атакують Харків — у місті чути вибухи

Окупанти атакують Харків: лунають вибухи
Окупанти вночі, 16 лютого, влаштували обстріл Харкова. У місті чути вибухи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — пише очільник ОВА.
Місцеві ЗМІ повідомили, що окупанти обстрілюють місто із ЗРК С-300. Деякі російські ЗМІ похизувалися запуском ракет з Бєлгорода, які направили на Харків.
Наразі повітряна тривога на Харківщині триває.
Нагадаємо, російські війська продовжують знищувати цивільних на Донеччині. У Бахмуті 16 лютого ворожий вогонь із РСЗО "Град" накрив житловий квартал та вбив п'ятьох цивільних.