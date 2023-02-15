На Харкіщині може з'явитись село Залужне

Нова назва не має відношення до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Депутати Харківської обласної ради підтримали ініціативу мешканців Нововолазької громади про перейменування села Ватутіне у Залужне. Відповідне рішення було прийнято під час чергової ХV сесії Харківської облради VIII скликання.

Про це повідомляється на сторінці Харківської облради у Facebook.

Чому перейменовують

"Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є ім'ям радянського генерала", - йдеться у повідомленні

У повідомленні сказано, що перейменування населеного пункту Ватутіне на Залужне підтримали 74 з 95 місцевих депутатів.

На перший погляд здається, що нова назва - на честь головнокомандувача. Але насправді назва розшифровується як "за лугом".

Серед варіантів зміни назви були такі пропозиції: Десятка, Світле, Берегинівка, Лісове, Зелене, Героїчне, Мирне, Гордіївка, Слов'янське, Калинівка, Калинове, Радимировка, Зорянське, Миролюбівка.

Остаточне рішення має прийняти Верховна Рада, до якої місцеві депутати повинні направити відповідне звернення.

Нагадаємо, що ми вам розповідали, у Харкові обговорили новий генплан міста та що планують у ньому змінити.

А також писали, що справу екс-керівництва Харківської облради передали до суду.