На Харкіщині може з'явитись село Залужне
Депутати Харківської обласної ради підтримали ініціативу мешканців Нововолазької громади про перейменування села Ватутіне у Залужне. Відповідне рішення було прийнято під час чергової ХV сесії Харківської облради VIII скликання.
Про це повідомляється на сторінці Харківської облради у Facebook.
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Чому перейменовують
"Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є ім'ям радянського генерала", - йдеться у повідомленні
У повідомленні сказано, що перейменування населеного пункту Ватутіне на Залужне підтримали 74 з 95 місцевих депутатів.
На перший погляд здається, що нова назва - на честь головнокомандувача. Але насправді назва розшифровується як "за лугом".
Серед варіантів зміни назви були такі пропозиції: Десятка, Світле, Берегинівка, Лісове, Зелене, Героїчне, Мирне, Гордіївка, Слов'янське, Калинівка, Калинове, Радимировка, Зорянське, Миролюбівка.
Остаточне рішення має прийняти Верховна Рада, до якої місцеві депутати повинні направити відповідне звернення.
Нагадаємо, що ми вам розповідали, у Харкові обговорили новий генплан міста та що планують у ньому змінити.
А також писали, що справу екс-керівництва Харківської облради передали до суду.