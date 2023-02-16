Оккупанты атакуют Харьков — в городе слышны взрывы

Атаки осуществляют с ЗРК С-300

Оккупанты ночью, 16 февраля, устроили обстрел Харькова. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — пишет руководитель ОВА.

Местные СМИ сообщили, что оккупанты обстреливают город из ЗРК С-300. Некоторые российские СМИ похвастались запуском ракет из Белгорода, направившихся в Харьков.

В настоящее время воздушная тревога в Харьковской области продолжается.

Напомним, российские войска продолжают уничтожать гражданских в Донецкой области. В Бахмуте 16 февраля вражеский огонь из РСЗО "Град" накрыл жилой квартал и убил пятерых гражданских.